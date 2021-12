Após ônibus ser incendiado, rodoviários param de circular em Massaranduba

Desde o início da manhã desta segunda-feira, 21, os ônibus não circulam no bairro de Massaranduba, em Salvador, utilizando o Largo do Papagaio como final de linha. A paralisação foi feita depois de um veículo do vereador Vado Malassombrado (DEM) ter sido incendiado, na madrugada de domingo, 20, na rua Santos Titara.

De acordo com o vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo, eles se reuniram no início da tarde com a Polícia Militar, e devem se encontrar novamente ainda nesta tarde, para chegarem a um acordo sobre a segurança no local. "Tudo indica que os ônibus vão voltar a circular, sim", disse.

O veículo incendiado era utilizado para atender a comunidade de Massaranduba. Ainda não há informações sobre as causas, mas a polícia acredita se tratar de um ato criminoso.

