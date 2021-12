Após ônibus ser incendiado, rodoviários deixam de circular na Via Regional

Os ônibus não estão circulando pela Via Regional desde o início da manhã desta sexta-feira, 9, após um coletivo ter sido incendiado na quinta, 8. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, ainda não há previsão da situação voltar ao normal. Os coletivos estão fazendo um desvio nos bairros de Canabrava e Pau da Lima, de acordo com as linhas.

Fábio Primo, vice-presidente do sindicato, informou que representantes da categoria já se reuniram com a polícia, as empresas e a prefeitura. “Prometeram o reforço no policiamento, mas ainda não estamos seguros para voltar. Ainda não temos previsão de quando o serviço será normalizado na região", afirmou.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), cerca de dez pessoas participaram do incêndio no veículo que passava pela Via Regional. Os passageiros foram instruídos a deixar o veículo antes que ele fosse queimado. Ninguém ficou ferido.

Apesar de o local ficar próximo da região onde ocorreu um duplo homicídio, em Jardim Nova Esperança, a polícia ainda não confirma se os casos têm relação. Conforme moradores da região, os corpos foram encontrados próximo de uma escadaria do bairro. A informação é de que as vítimas estavam ajoelhadas no momento em que foram alvejadas.

