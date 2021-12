Após obras, requalificação da Avenida São Cristóvão é entregue à comunidade

Uma das vias estratégicas de acesso a Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, a Avenida São Cristóvão passou por um processo de requalificação que foi entregue pelo prefeito ACM Neto, na manhã desta segunda-feira, 2, à comunidade moradora do bairro homônimo. O ato aconteceu às 9h30, em um local popularmente conhecido como Beco do Bozó. Ao todo, foram investidos R$ 12,2 milhões na obra.

“Acabou o transtorno para as pessoas. A gente tem aqui uma avenida moderna. Toda ela com uma base que resolve de uma vez por todas o problema de drenagem e do acúmulo de água aqui na região”, pontuou Neto, enfatizando o objetivo da obra em solucionar os casos de alagamento na região, recorrentes durante as chuvas .

O trecho passou por obras de drenagem, envolvendo também pavimentação asfáltica. As intervenções contaram ainda com a colocação de piso intertravado, de granito no meio-fio e instalação de ciclovia. Além disso, a avenida tem agora uma iluminação em LED.

Segundo o vice-prefeito de Salvador e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, a entrega realiza um sonho histórico dos moradores de São Cristóvão e já teve eficácia testada durante as chuvas que atingiram a capital baiana na terça-feira passada, 26.

“Era um sonho histórico daqui de São Cristóvão. Não é só uma obra com intertravado, com meio-fio em granito, com paisagismo, com nova iluminação em LED e ciclovia, é principalmente uma obra de macrodrenagem, e a obra já foi testada na semana passada com as fortes chuvas. Pela primeira vez a rua direta de São Cristóvão não alagou. Então, a gente fica feliz de entregar uma obra que é uma solução de engenharia definitiva para esta região da cidade que sofria muito”, afirmou.

As modificações foram realizadas em 1 km de extensão na avenida, abrangendo também 650 metros da 1ª Travessa 3 de Maio - este último, entregue em julho de 2018. As intervenções na Avenida São Cristóvão duraram 10 meses.

