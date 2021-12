Após obras, nova Rótula da Feirinha de Cajazeiras X é inaugurada

Após passar por obras de infraestrutura, a Rótula da Feirinha, no bairro de Cajazeiras X, foi inaugurada nesta quarta-feira, 1º. O local agora conta com cobertura isotérmica, pavimentação e 128 barracas padronizadas.

Segundo a prefeitura de Salvador, a reforma de um dos mais conhecidos pontos de concentração de trabalhadores do comércio informal da cidade atende a uma antiga demanda dos ambulantes. A cerimônia de inauguração teve a presença do prefeito Bruno Reis, e da secretária de Ordem Pública, Semop, Marise Chastinet.

Com área de 385 m², a nova Rótula da Feirinha de Cajazeiras X tem cobertura isotérmica, solução que visa minimizar o calor soteropolitano em dias de sol, além de proteger vendedores e clientes em períodos de chuva. O espaço também possui pavimentação em pedra e sistema de drenagem para vazão de águas pluviais. Há bancos para descanso, papeleiras espalhadas e de fácil acesso para depósito de resíduos.

Estão instaladas 128 barracas de metalon galvanizado, madeirite naval e cobertura com lona. Do total de barracas, 102 foram destinadas para permissionários que vendem frutas e hortaliças, e as demais para comerciantes de roupas e confecções. O investimento total da obra foi de R$417 mil.

Em seu discurso, Bruno Reis pontuou que 53% dos trabalhadores da cidade estão no comércio informal e eles representam importância para a economia da cidade. "São milhares de pais e mães que, através do trabalho nas ruas, garantem o sustento para suas famílias".

