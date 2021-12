Alunos do Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), do campus do Comércio, na rua Miguel Calmon, registraram o momento em que uma mulher ficou presa no elevador da instituição, na noite desta quinta-feira, 15, por volta das 18h30.



No vídeo é possível notar um funcionário da Unijorge tentando resgatar a aluna que estava no equipamento quando houve a pane. A moça não ficou ferida.



"Isso acontece constantemente. Mesmo após um elevador ter despencado, nada foi feito, e passamos pelo mesmo problema sempre", desabafou a estudante de administração, Daniele Alves, de 29 anos.

"A faculdade alega que o problema ocorre por conta de excesso de peso. Mas nesse caso [vídeo] tem apenas uma pessoa. Estão esperando alguma tragédia maior" completou Daniele.

A reportagem procurou a instituição, que se posicionou na tarde desta sexta. Por meio de nota, a faculdade informou que "o procedimento adotado (pela Unijorge) é o padrão nos casos de parada programada. Os elevadores passam por manutenção preventiva e as paradas programadas acontecem sempre com a presença de profissionais técnicos, de segurança do trabalho e socorristas. O vídeo demonstra uma dessas paradas programadas e a ação da nossa equipe. A instituição reforça que não houve incidente ou fato inesperado e informa que faz investimentos constantes para garantir a segurança dos estudantes, dos funcionários e do corpo docente".





Após novo defeito, aluna fica presa em elevador da Unijorge



Problemas



O caso ocorreu duas semanas após outro problema com um dos elevadores do campus. Na ocasião, três pessoas ficaram feridas depois que o equipamento despencou do sétimo andar, na noite de terça-feira, 29 de setembro.



No dia seguinte ao acidente, os estudantes realizaram uma caminhada em manifestação pedindo por melhorias no serviço da instituição, sobre alegação de constantes paradas nos elevadores.

O Procon-BA notificou a Unijorge na quarta-feira, 30, para prestar esclarecimentos sobre o acidente. Com a medida, a faculdade foi obrigada a informar se a manutenção era feita com a regularidade necessária, qual a empresa encarregada do serviço e que tipo de assistência foi prestada às vítimas.

A instituição teve o prazo de dez dias para prestar todas as informações e documentos solicitados sobre o acidente de consumo.

