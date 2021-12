Após nova assembleia, rodoviários confirmam greve para terça-feira

O Sindicato dos Rodoviários aprovou, em assembleia realizada na manhã desta quinta-feira, 18, greve da categoria para ser iniciada a partir da 0h da próxima terça, 23. Uma segunda votação foi realizada em outra assembleia, às 15h, no Ginásio dos Bancários, na Ladeira dos Aflitos, e os rodoviários decidiram manter a decisão da manhã.

A greve, segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, o vereador Hélio Ferreira, é decorrente do impasse na negociação da campanha salarial 2017-2018 com a Integra, sindicato que representa os empresários de ônibus (o antigo Setps).

“A gente não tem outra saída. Tentamos negociar ao máximo”, disse Ferreira, ao ser questionado sobre possíveis prejuízos para a população, caso a greve ocorra.

Estão previstas, segundo ele, uma reunião com o prefeito ACM Neto, às 9h desta sexta, 19, e outra, às 11h, na Superintendência Regional do Trabalho. Na próxima segunda, 22, haverá uma assembleia final, às 15h.

Ferreira contou que houve duas reuniões na Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), com o titular da pasta, Fábio Mota, além de outra no MPT, mas que o impasse não foi solucionado. “É nosso limite. Nossa situação tem que ser resolvida em maio. Na outra semana já é junho. As negociações continuam paradas. Os empresários não oferecem nada”.

O assessor de relações sindicais da Integra, Jorge Castro, confirmou que, até o momento, os empresários de ônibus não ofereceram nenhuma contraproposta e disse que as reivindicações dos rodoviários representam um aumento de mais de 30% na folha de pessoal.

“O pedido deles [dos rodoviários] é muito alto, acima do normal. Quem pede assim está brincando”, afirmou. No entanto, Castro disse, também, que, para os empresários, há uma possibilidade de negociação.

“Se eles [os rodoviários] forem para a mesa fazer um acordo real, possível, podemos fazer um esforço”, frisou. Questionado sobre o que significa um “acordo real”, Castro disse que não pode antecipar.

“Minha parte possível para um acordo eu não posso antecipar. A gente nem falou sobre isso com os rodoviários. Amanhã temos reunião no MPT e vamos ver se conseguimos evitar a greve ou vamos ter que esperar o Tribunal (Regional do Trabalho) julgar o dissídio coletivo”, ressaltou Castro.

Anderson Sotero

Após nova assembleia, rodoviários confirmam greve para terça-feira

Os rodoviários pedem, segundo Hélio Ferreira, um aumento salarial pela inflação e mais 5% de ganho real – o que dá cerca de 9% de aumento –, tíquete-refeição de R$ 20 por dia, plano de saúde pago pelos empresários – atualmente os trabalhadores pagam 30% –, além de fim da dupla função de motoristas, quando dirigem e cobram a passagem.

Reivindicam, ainda, a não criação de banco de horas para substituir o pagamento de hora extra e manutenção dos postos de cobradores. Os patrões planejam extinguir a função inicialmente em linhas de baixa demanda.

O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Intermunicipal no Estado da Bahia (Sindinter) também participou da assembleia. O presidente da entidade, Euvaldo Alves, afirmou que há impasse também na negociação da campanha salarial deste ano. “A gente também vai participar da reunião amanhã e espero que encontrem uma solução”.

O secretário municipal de Mobilidade, Fábio Mota, disse que nas duas reuniões que foram realizadas na secretaria, rodoviários e empresários cederam. Da pauta de 17 itens, reduziu-se para 11 pedidos. O problema maior, no entanto, gira em torno do reajuste salarial.

Impasse

“O mais difícil é o reajuste, pois os empresários dizem que estão com prejuízo. Já os rodoviários têm duas prioridades que são garantir os postos dos cobradores e o aumento salarial. Eles pedem 9% e os empresários não oferecem nenhuma porcentagem”, contou Mota. Segundo o secretário, a reunião com o prefeito ACM Neto tem o objetivo de “tentar arrancar uma proposta dos dois lados e chegar a um meio-termo”.

Os rodoviários pleiteiam, junto ao município, a cessão de um terreno para a construção de uma sede do sindicato, o apoio da prefeitura para garantir que os postos de cobradores não sejam extintos e a manutenção da gratificação do carnaval.

Questionado se a prefeitura pode ceder a reivindicações dos empresários de ônibus com relação ao sistema de transporte para evitar a greve, Mota disse que a intermediação feita pelo município não vai aceitar interferência no contrato de concessão com as empresas de ônibus – outro problema que a prefeitura enfrenta desde o final de 2016.

Em 30 de abril deste ano, A TARDE publicou reportagem sobre a situação dos empresários que alegam ter prejuízo de R$ 12 milhões por mês com a redução da arrecadação.

O déficit é o argumento que os empresários têm levado à prefeitura para pedir revisão do sistema, com alongamento do prazo para pagamento da outorga da concessão e redesenho das linhas, a fim de diminuir trajetos. “Não existe esse pleito [dos empresários]. O contrato de concessão não será desrespeitado”, afirmou

