Após notificação, voos da Avianca são autorizados para esta segunda e terça

Após a empresa aérea Avianca perder o beneficio de pagar as tarifas aeroportuárias posteriormente, a Vinci Airports, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Salvador, informou que os voos da empresa estão garantidos nesta segunda, 8, e terça-feira, 9. A partir de quarta, a situação ainda é incerta, tendo em vista a dívida resultado do não pagamento taxa de embarque voo desde junho de 2018.

A confirmação do embarque foi feita pela concessionária Vinci Airports que, na semana passada, chegou a divulgar a suspensão do embarque. A crise que afeta a companhia aérea reflete no atendimento aos clientes. “Espero que eu encontre passagem”, comentou uma passageira ao entrar na fila de um dos guichês da Avianca na tarde de ontem. O servidor público André Mello, 43 anos, estava em atendimento e, ao ouvir a afirmação, respondeu: “Se eu fosse a senhora procuraria outra empresa”.

Ele pretendia voltar para casa em Brasília. Com o filho de 3 anos, estava com as passagens e, na manhã de sábado, a companhia aérea informou a alteração do horário do voo. “Estávamos em um voo direto para Brasília e perguntaram se aceitaríamos trocar por um que faria escala em Ilhéus. Respondi que não teria problema, mas ao chegarmos aqui, já tinham vendido todos os bilhetes para Ilhéus”, explica ele, acrescentando que mesmo com a superlotação da aeronave, a venda estava liberada no site da empresa.

Os prejudicados com cancelamento de voos ou outros problemas podem entrar em contato com a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) discando 156 ou abrindo reclamação pelo aplicativo da Codecon Salvador.

“A Codecon notificou a Avianca e a Vinci Airports para que, no prazo de 72 horas, fossem fornecidos esclarecimentos sobre o fato, pois a medida não levou em consideração o prejuízo aos consumidores”, explica a diretora do órgão, Roberta Caires.

Por meio da assessoria de imprensa, a Avianca afirmou desconhecer a situação na capital baiana e que, provavelmente, são apenas problemas operacionais que seriam apurados.

​Além disso, a empresa informou que irá continuar comunicando o status dos voos da Avianca com antecedência, através de boletins e informes publicados no site e redes sociais.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo