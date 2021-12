Após mortes, curso da PM muda e passa a incluir preparatório

O Curso de Operações Policiais Especiais (Copes) da Polícia Militar da Bahia - suspenso após a morte de dois policiais que passaram mal durante uma das etapas do processo seletivo - passará por ajustes e deve incluir etapa de preparação antes da realização das provas de capacidade física, disse o Comandante Geral da Polícia Militar, Alfredo Castro, em entrevista à equipe de A TARDE, nesta sexta-feira, 20.

Segundo Castro, para evitar situação semelhante à que ocorreu com os policiais, o curso vai preparar os militares com aulas durante os meses de fevereiro a março, para que eles conheçam as condições físicas pessoais para decidirem se realizam o exame ou não. "Será como um pré-vestibular. Esse preparo não tem caráter eliminatório", explicou.

De acordo com o comandante, esta foi a sexta edição do curso promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e todos os candidatos fizeram exames médicos para certificação de que estavam aptos a participarem do processo.

O curso preparatório deve incluir corrida, escalada, natação e teste de apneia. "Nós preparamos para o dia a dia da nossa profissão. Adaptamos o homem às condições de trabalho", disse o comandante.

As aulas começam no dia 3 de janeiro de 2014 e seguem até fevereiro, sendo que não há data prevista para o próximo exame do Copes.

Perícia

Não há previsão para o resultado da toxicologia realizada nos policiais envolvidos. Conforme o comandante, é preciso fazer outros exames para se chegar à motivação do incidente.

Também foi levantada a hipótese de uso de substâncias para melhorar o condicionamento físico, que é investigada pela polícia. "Um teste antidoping foi feito 30 dias antes, mas não vai impedir que o candidato use alguma substância antes do THE", afirmou Castro.

Transplante

Um dos policiais que passaram mal, o tenente Joserrise Mesquita de Barros Nascimento, de 30 anos, vai precisar fazer um transplante de fígado. Segundo a Associação dos Praças, Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia (Aspra), ele teve falência hepática.

adblock ativo