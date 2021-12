Após morte de PM, policiais fazem carreata e congestionam a Paralela

Policiais Militares fizeram uma carreata e congestionaram a avenida Paralela, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 31. O motivo do protesto é a morte do soldado Wesley Soares, após surtar no Farol da Barra no último domingo, 28. O grupo finalizou o trajeto no Farol da Barra.

>> Morre PM baleado após surto psicótico na Barra

>> ‘Não houve alternativa’, diz secretário de Segurança Pública sobre morte de policial

Conforme a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o congestionamento ocorreu sentido Lauro de Freitas. Cerca de 300 policiais e civis se encontraram no Centro Administrativo da Bahia (CAB) e saíram por volta de 10h30 em diferação a Barra.

Manifestantes encerraram carreata no Farol da Barra | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Entenda o caso

O policial militar Wesley Soares Goés morreu, na noite deste domingo, 28, após ser baleado durante um surto psicótico no bairro da Barra, em Salvador. O soldado, lotado na 72ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Itacaré, no sul do estado, disparou em direção aos policiais e, em seguida, foi alvejado. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por procedimento cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a ocorrência se iniciou às 14h, quando o militar chegou armado com fuzil e pistola, na Barra. Sofrebdo um suposto surto psicótico, o soldado chegou ao local após perseguição policial e invadiu o gramado em frente ao Farol. Após descer do veículo, ele começou a dar tiros para cima para cima.

Ainda conforme a pasta, às 18h35, o militar inicou uma contagem e disparou com um fuzil calibre 5,56, durante as negociações. Ferido por pelo menos 10 tiros, o agente foi cercado por agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), sendo encaminhado, posteriormente, ao HGE.

Em entrevista para a TV, o gestor da SSP-BA comentou: “Não houve alternativa dentro dos protocolos internacionais utilizados por todas as polícias de todos os países. A polícia teve que atirar, não teve jeito. Foi negociado com ele até a exaustão. Ele queria fazer um ato político, é evidente que ele queria. Nós vamos investigar. A gente lamenta por ele, pela família e pelos PMs que choraram emocionados por terem de abatê-lo naquele momento”.

adblock ativo