Após morte de colega, alunos da Ufba cobram segurança

Um grupo de cerca de 200 alunos da Universidade Federal da Bahia (Ufba) pararam o trânsito da avenida Ademar de Barros, em Ondina, na manhã deste sábado, 29, em protesto pela morte de Charles Müller Silva dos Santos, de 21 anos, aluno do curso de Medicina Veterinária, e a falta de segurança nos campi e residências.

Charles foi morto durante um assalto em frente à Residência Universitária Estudante Frederico Perez Rodrigues Lima (Ufba R5), na avenida Anita Garibaldi, enquanto espera algumas amigas para sair na noite de sexta-feira. Segundo relato de testemunhas, dois homens armados chegaram em um táxi e tiraram o estudante do carro a força. Em seguida, os criminosos efetuaram os disparos e fugiram levando o veículo da vítima, um Celta prata.

Léya Cabral, moradora e umas das representante da Ufba R5, afirmou que os assaltos são recorrentes da região e que nem a polícia, nem a Universidade tomam providências para garantir a segurança dos estudantes. "Todos os dias um estudante é assalto aqui. Eu já fui roubada duas vezes na porta da residência. Já falamos com todos e nada foi feito", disse ela, referindo-se aos encontros e pedidos feitos à Reitoria e Pró-Reitoria da Ufba e a Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).



"O protesto é para cobrar do governo mais segurança para os estudantes e para a cidade. Hoje foi ele [Clarles], manhã é outro. Não podemos mais ficar assim", disse Nilton Costa, aluno do Instituto de Geociências.

Com cartazes e apitos, eles reivindicaram mais segurança e lamentaram a morte de Charles, questionando o que mais será preciso acontecer para que o governo tome uma providência para garantir a segurança da população estudantil.

"Charles foi uma pessoas que morreu diante de seus sonhos. Podia ser qualquer um de nós", disse um dos manifestantes, enquanto discursava.

O violência e insegurança na região foi confirmada pelo tenente da Polícia Militar Sérgio Stering, da 41ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Federação), que lembrou a proximidade do bairro com localidades onde o tráfico de drogas é intenso, a exemplo de Engenho Velho da Federação e Baixa da Égua.

"Fazemos o possível, mas temos uma demanda muito grande para o efetivo da companhia", disse o tenente. A 41ª CIPM fica em uma rua próxima onde ocorreu o crime.

Chales era natural da cidade de Brumado, a cerca de 564 Km de Salvador, onde seu corpo será velado e sepultado. Um grupo de 42 estudantes viaja para a cidade neste sábado, às 18h, para acompanhar a despedida do jovem.

Novo Protesto

A morte de Charles só aumentou a preocupação dos estudantes e moradores da Ufba R5, que prometem continuar com o protesto. Uma nova manifestação esta marcada para a segunda-feira, às 9h, com saída da Reitoria da Ufba, no Canela.

Entre outras outras coisas, eles reivindicam: guarda municipal dentro da Ufba; ronda da PM aos arredores dos campi e residências.

