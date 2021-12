Após marcha, MST monta acampamento no CAB

Os integrantes do Movimento Sem-Terra (MST) retomaram a marcha na manhã desta terça-feira, 17. O grupo, que iniciou a caminhada até a capital baiana na última segunda, 9, chegou por volta de 9 horas no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Eles saíram por volta de 5 horas das imediações do bairro de Águas Claras e seguiram pela BR-324, Acesso Norte, Rótula do Abacaxi e Avenidas ACM e Paralela, afetando o trânsito na rodovia e em Salvador, mas a situação já foi normalizada.

Os cerca de seis mil trabalhadores rurais estão acampados na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), no CAB. A marcha faz parte da Jornada Nacional de Luta pela Reforma Agrária.

Os Sem-Terra pedem reforma agrária, melhorias nos assentamentos, investimentos em agricultura familiar e justiça para a morte do MST Fábio Santos morto em 2013.

O grupo só chegou no CAB nesta manhã, mas líderes do movimento vieram na frente para entregar a pauta de reivindicação. Eles se reuniram com o governador Rui Costa duas vezes na semana passada e, de acordo com a coordenação do MST, já há consenso com o governo em relação a alguns pontos da pauta.

Os trabalhadores rurais fazem uma assembleia nesta tarde, às 15 horas. No mesmo horário, o governador Rui Costa receberá as lideranças na Governadoria. Nesse encontro, a coordenação do MST vai falar sobre os pontos já acordados com o governo.

