Após manifestação, ônibus param de circular no Vale das Pedrinhas

Após manifestação motivada pela morte de dois jovens, no bairro do Vale das Pedrinhas, em Salvador, os ônibus não estão circulando na localidade desde a noite desta terça-feira, 19. Mikael Militão dos Santos e Yan Patrick Queiroz, ambos de 18 anos, foram mortos na manhã desta terça, 19, durante confronto com a Polícia Militar.

Segundo o Secretário Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), Fábio Mota, os rodoviários receberam ameaças por parte de alguns manifestantes, caso os ônibus entrassem no bairro.

"Por precaução, improvisamos e remanejamos o final de linha do bairro para a rua do Canal, na avenida Juracy Magalhães. Pedimos reforço a Polícia Militar para que as atividades sejam normalizadas o quanto antes", explicou Mota.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o policiamento segue reforçado na região desde a tarde desta terça-feira, 9, e continua por tempo indeterminado.

Protestos

Após a morte da dupla, moradores protestaram na entrada do Vale das Pedrinhas na tarde desta terça-feira, 19, queimando pneus e lixo. Uma guarnição da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) esteve no local e conteve o fogo e o movimento.

Durante o protesto, os rodoviários pararam de circular na região, retornaram logo após o fim da manifestação e hoje decidiram parar novamente.

