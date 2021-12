Após manhã chuvosa, Codesal registra 69 ocorrências nesta segunda

A forte chuva que vem atingindo Salvador durante esta segunda-feira, 29, causou alguns transtornos em variados pontos da capital baiana. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), 69 ocorrências foram registradas até o início da tarde.

Segundo boletim da Codesal, entre as notificações estão nove deslizamentos de terra, quatro desabamento parciais e uma árvore caída. As áreas mais afetadas foram a região do Cabula/Tancredo Neves, Centro/Brotas, Pau da Lima e Valéria.

Os bairros que registraram maiores acúmulos de chuva em 24 horas foram Pituaçu (74,8 mm) CAB (51,2 mm) Campina de Pirajá 49,4 mm), Tancredo Neves (45,4 mm) e Bom Juá/Marotinho (42,2 mm).

Conforme aviso meteorológico da Codesal, a previsão para esta segunda-feira é de chuvas moderadas, a qualquer hora do dia; para terça, a tendência é que o tempo continue nublado a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

