Após intervenções, largo do Terreiro de Jesus é entregue

Um dos espaços de importância histórica-cultural da capital baiana, o largo do Terreiro de Jesus, situado no Centro Histórico, no Pelourinho, foi revitalizado e entregue pela prefeitura, durante cerimônia de inauguração, na tarde desta sexta-feira, 7. A obra teve um investimento de R$ 1,4 milhões.

“É um trabalho importantíssimo dentro deste contexto de grandes investimentos que realizamos no Centro Histórico de Salvador, onde já injetamos cerca de R$ 300 milhões em diversas obras", disse o prefeito ACM Neto.

A intervenção no coração do Centro Histórico de Salvador foi ampla. As obras foram concluídas em nove meses e envolveu construção de pavimentação, arborização e restauração da fonte que abriga a estátua da deusa Ceres, divindade da agricultura na mitologia romana. A última reforma foi feita no início da década de 1950 e idealizada pelo arquiteto e paisagista Roberto Burle Marx.

Na extensão de três mil metros quadrados, foi mantida originalidade do desenho do piso e dos jardins. A obra ocorreu sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra). A inciativa que integra o conjunto de investimentos da prefeitura no Centro Histórico, no programa Salvador 360.

“Estamos no coração da cidade e a obra preservou o caráter histórico do Terreiro de Jesus, com intervenções em diversas áreas como a recuperação da fonte, da deusa Ceres, que estava há 10 anos desativada. É um dos locais mais visitados da cidade e tem um dos centros históricos mais bonitos do Brasil”, disse o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Bruno Reis.

O alvo da revitalização está em área tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e é Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Prefeito ACM Neto (ao lado da placa à esq.) e o vice, Bruno Reis (D), no largo revitalizado (Foto: Max Haack l Secom-PMS)

Intervenções

Após sofrer diversas descaracterização com a supressão dos elementos urbanísticos e paisagístico, a proposta atual, coordenada pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e elaborada pelo escritório A&P Arquitetura e Urbanismo, resgatou a proposta de Burle Marx, com algumas atualizações.

No largo do Terreiro de Jesus, houve a recuperação do desenho do piso, com pedras portuguesas; recuperação do chafariz; reintrodução do canteiro com plantio de novas espécies; remoção das rampas e implementação de novas rampas curvas nas esquinas da praça; implantação de iluminação cênica em LED, bancos em granito e lixeiras metálicas. Conforme comerciantes, moradores e visitantes do entorno, a revitalização proporcionou mais conforto, qualidade e harmonia.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

