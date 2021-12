Após interdição de Hospital de Custódia, Seap faz alerta

O major Júlio César Ferreira, diretor de Segurança Prisional da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), alerta para o risco de transferir internos do Hospital de Custódia e Tratamento (HCT) para unidades da rede pública do Estado, cumprindo determinação da justiça, que interditou totalmente o HCT na sexta-feira, 3.

"Vai depender da condição do paciente, alguns terão que ser encaminhados para estabelecimentos prisionais", porque não têm condições de ficar nos hospitais psiquiátricos que não foram projetados para abrigar presos. De acordo com ele, a Seap negocia com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) a viabilização de uma ala em hospitais psiquiátricos para custodiar os internos do HCT.

Conforme a determinação do juiz da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas de Salvador, Antônio Cunha Cavalcante, os custodiados devem ser transferidos emergencialmente para outras unidades no prazo que varia entre 15 e 60 dias. O magistrado também proibiu a admissão de novos pacientes e a realização de perícias no HCT.

A determinação acontece após internos realizarem duas rebeliões na unidade em abril, destruindo parte do prédio que abriga o Hospital. Após os motins, apenas duas alas ficaram aptas para funcionamento, de acordo com a Seap. A precária condição de trabalho motivou protesto dos servidores penitenciários também no mês de abril.

O jornal A TARDE teve acesso exclusivo à decisão judicial, onde o juiz elenca irregularidades encontradas no HCT, como rachaduras e infiltrações nas paredes do prédio da unidade, mofo, condições insalubres nas alas, onde fiações estão expostas. Os autos do processo judicial também apontam que foram encontrados lixos acumulados no local, esgoto aberto próximo às áreas de produção de alimentos, entre outros problemas.

O Hospital é o único espaço na Bahia que cumpre medida de segurança de internação e realiza perícia em indiciados, processados e sentenciados, suspeitos ou comprovadamente onde há caso de insanidade mental.

