Após incêndio, ônibus serão remanejados para atender a população

O remanejamento de coletivos para as linhas afetadas pelo incêndio que atingiu a garagem de uma empresa de ônibus em Brotas, na madrugada desta segunda-feira, 29, deve acontecer até esta terça, 30, segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Fábio Mota.

Foram queimados, ao menos, 50 veículos durante o incêndio que o pátio do Consórcio Salvador Norte, da empresa Integra. Outros veículos ficaram parcialmente danificados.

Os coletivos atingidos pelo fogo atendiam aos bairros da Pituba, Amaralina, Boca do Rio, Vale das Pedrinhas e Nordeste de Amaralina. "Não esperávamos que isso acontecesse durante a madrugada, mas esperamos que o remanejamento da frota seja feito até amanhã (terça, 29). Estamos trabalhando para regularizar o serviço e trazer de volta a normalidade ao sistema", disse Mota, em entrevista à TV Record.

Conforme o secretário, veículos de outras garagens serão usados para suprir a necessidade dos bairros afetados. Há também outros veículos, cerca de 20% da frota, que não estavam operando por conta do período de férias escolares, que também serão usados.

"Quando chega este período de férias das escolas, a frota é reduzida. Então, ainda temos esses veículos para colocar nas ruas, mas temos que achar alguma forma para normalizar o serviço até a volta às aulas, em março", contou.

Além da população, cerca de 300 rodoviários foram afetados. Hélio Ferreira, presidente do sindicado dos rodoviários, disse que "estamos preocupados também com os trabalhadores. Não vamos permitir que a empresa coloque para fora esses pais de família, que vieram trabalhar hoje cedo e encontraram os veículos queimados".

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) deverá investigar as causas do incêndio. "Há diversas versões sobre o caso. Já pedimos as imagens de segurança da garagem, mas temos que aguardar até a perícia emita um laudo oficial", afirmou o secretário.

