Após incêndio, FTC suspende aulas até sábado

Depois de um incêndio atingir a unidade da Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC), localizado na avenida Paralela, a diretoria da instituição informou que as aulas que aconteceriam nesta quinta-feira, 8, sexta, 9, e sábado, 10, serão suspensas.

Em nota, a FTC explicou que aguarda "o parecer técnico sobre a causa e os danos ocasionados pelo incêndio e, visando avaliar a estrutura do prédio, a Codesal já foi acionada para realizar a vistoria técnica do local". Além disso, "as atividades serão repostas, preservando o calendário acadêmico do semestre".

A faculdade ainda esclareceu que o incêndio aconteceu no módulo 1 da sala de condensadores de ar condicionado. "Todas as medidas de segurança foram adotadas para salvaguardar a integridade física dos estudantes e colaboradores no momento do ocorrido, reiterando que não havia aulas no prédio e que não houve vítimas", ressalta o comunicado.

