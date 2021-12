Após incêndio, Codesal interdita três pavilhões do Mercado de São Miguel

Após ter sido atingido por um incêndio, na madrugada desta terça-feira, 5, o Mercado de São Miguel, localizado na Baixa dos Sapateiros, em Salvador, teve três pavilhões interditados pela Defesa Civil (Codesal).

Em nota, o órgão informou que o incêndio foi ocasionado em função de instalações elétricas, mas a Prefeitura já está em fase de orçamento do projeto para construção do novo mercado, dentro dos investimentos previstos pelo programa Salvador 360.

Segundo a Codesal, o estabelecimento conta com oito pavilhões e 30 permissionários e que apenas o boxe do pavilhão de número 2 foi atingido pelas chamas contidas há tempo pelo Corpo de Bombeiros. Aqueles permissionários que tiveram seus boxes inerditados serão recolocados para outros espaços dentro do mesmo mercado.

