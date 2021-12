Após incêndio, Alba votará criação de unidade de Corpo de Bombeiros no CAB

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ângelo Coronel (PSD) disse em entrevista coletiva na reabertura dos trabalhos da Casa, nesta quarta-feira, 1º, após recesso, que vai colocar em pauta, na próxima semana, projeto de lei de sua autoria que prevê a criação de uma unidade do Corpo de Bombeiros no Centro Administrativo da Bahia (CAB), motivado pelo incêndio de parte do prédio onde funciona o Legislativo, no último sábado, 28. O projeto será tratado como prioridade, disse.

Coronel disse, ainda, que a Codesal (Defesa Civil) já teria liberado o laudo para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), que deve apresentar o seu parecer sobre as causas do incêndio até o final desta semana, quando terá início a remoção dos entulhos. Os trabalhos na Casa devem ser normalizados na próxima segunda. A suspeita é de que um curto-circuito tenha provocado o fogo.

"Eu não pré-julgo. Vamos esperar o laudo para ver se houve crime ou se houve realmente um incidente por causa realmente de um curto-circutio", disse o presidente.

A ideia do projeto de lei que ele apresentou há alguns anos e pediu para desarquivar, é criar uma unidade do chamado bombeiro civil, diferente do bombeiro militar. O bombeiro civil é regulamentado pela lei nº 11.901 / 2009, exerce as mesmas funções do bombeiro militar, mas pode ser contratado diretamente por empresas privadas ou públicas. O presidente não estimou o impacto financeiro do projeto.

"Esses prédios têrm 50 anos. Como engenheiro que sou, penso que a sobrecarga é que deve estar causando incêndios nos prédios do CAB ao longo dos anos. Só na Assembleia foram três vezes, teve na Educação, Recursos Hídricos, Tribunal de Contas. Ou seja, são prédios que precisam de reparos urgentes". E completou: "Vou apresentar projeto que cria unidade do Corpo de Bombeiros no CAB e colocar para votar na primeira sessão ordinária", disse Coronel.

Na reabertura dos trabalhos, que aconteceu no auditório de um dos prédios anexos da Casa, o registro de presença dos deputados foi feito por assinaturas em um livro. As presenças voltarão a ser registradas de forma eletrônica assim que o prédio for liberado.

"Os técnicos estão trabalhando e acredito que até segunda-feira já deve ter telefone e internet funcionando", disse Coronel.

