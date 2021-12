Após inauguração, estação aeroporto do metrô inicia operação

Inaugurada nesta quinta-feira, 26, a estação aeroporto do metrô deu início à operação às 13h, cerca de 1h após a desmontagem da estrutura usada na cerimônia. Com a nova estação, o metrô alcança 33 quilômetros de extensão, ligando a Lapa ao Aeroporto Internacional de Salvador. O trajeto pode ser feito, em média, em 35 minutos.

Além de concluir a Linha 2, a inauguração da estação representa a ligação do modal com o município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Em julho deste ano, deve ser concluído o terminal de ô, facilitando a integração do metrô com o transporte urbano. Por enquanto, os usuários da estação aeroporto já vão contar com o serviço do ônibus exclusivo para traslado entre a estação e o aeroporto.

Durante a cerimônia de inauguração, o governador Rui Costa destacou a importância da obra e a dificuldade de conclusão. "Com essa inauguração, o governo da Bahia finaliza e entrega à população a maior obra de mobilidade já construída em Salvador", disse o petista.

