Após impasse, Sucom derruba casa de shows na orla

Após horas de impasse, a Casa Espetáculo Shows e Eventos, antiga sede de praia do Esporte Clube Bahia, localizada no bairro da Boca do Rio, em Salvador, foi demolida pela Superintendência de Ordenamento e Uso do Solo (Sucom) na noite desta sexta-feira, 7. Até as 22h30, parte da frente e dos fundos do imóvel de quatro mil metros quadrados estavam completamente destruídos.

De acordo com o advogado Maurício Dourado, a decisão foi tomanda depois de um acordo entre a Prefeitura de Salvador e o proprietário do empreendimento, Jorge Roque Lírio. Embora tenha concordado com a demolição, Lírio diz que o prefeito ACM Neto não cumpriu o acordo. "Pedi para ele (ACM Neto) não autorizar a demolição completa. Falei para que ele autorizasse a Sucom para recuperar telhados, portas de vidros, entre tantas outras coisas valiosas ali dentro. Mas ele não cumpriu o que prometeu. Eu investi mais de um milhão e meio nesse imóvel", explica Lírio.

No local, funcionários da Sucom retiraram cadeiras, quadros, sofás e armários, que ficaram amontoados no fundo do empreendimento. "Não tenho o que dizer, já estou no meu limite. O que aconteceu é isso aí que todo mundo está vendo", completa o proprietário.



Entre os escombros, as protetoras de animais Rita Azevedo e Magel Castilho, da ONG Célula mãe, encontraram alguns filhotes de gato. "Eu ouvi um miado, então peguei. Vou levar para casa. Acho que outros animais estão aí dentro e infelizmente vão morrer soterrados", lamenta Rita.

Confusão - Os donos do empreendimento tentaram impedir a derrubada, mas não tiveram sucesso. No fim da tarde, a demolição havia sido suspensa após uma liminar da juíza Marielza Brandão Franco, da 29ª Vara Cível de Salvador. No entanto, técnicos da Sucom receberam determinação para permanecer no local até a resolução do imbrólio.

Antes de começar os trabalhos de derrubada, a afilhada do proprietário do empreendimento tentou coibir o avanço da máquina. Sheila Argolo, com os olhos inchados de tanto chorar, chegou a subir na retroescavadeira e não deixou o operário dar prosseguimento à demolição. Ela estava no local desde às 8h, quando chegaram as máquinas. Segundo ela, as empresas de formatura Cadu e Munhoz tinham acordo com o empreendimento até 2014. "São 10 anos que estamos aqui. Ninguém caiu de paraquedas. Todos os documentos que temos são reconhecidos por cartório, Sucom e prefeitura, o que mais eles querem?", questiona. "Estamos totalmente legal e não vou deixar destruírem uma vida. Estou orando desde cedo", desabafou.

Um fucionário do imóvel, que não quis se identificar, ainda não sabe o que fazer após a demolição. "Estou me perguntando o que vai ser de mim e da minha família daqui para frente. Isso é um desrespeito", diz.

Documento sem efeito - De acordo com Lírio, existe um contrato válido até 2015, que foi assinado com o Bahia para que o espaço funcionasse normalmente. Segundo ele, o terreno não é para ser vendido porque pertence à Marinha, da União.

Lírio comentou que teria uma reunião com a Sucom na manhã desta sexta, mas quando chegou à sede, um trator já estava na porta para fazer a demolição. "Eles (a prefeitura) não estão acatando uma decisão judicial, querem demolir e dizem que depois iremos conversar. Se a estrutura não é viável para o novo projeto da orla, eles deveriam me procurar para conversar, mas não destruir como eles querem", reclamou.

O engenheiro da Sucom, Celson Jorge, justificou que a liminar não tem valor judicial e tenta dar andamento aos trabalhos: "O documento foi impresso em uma lan house, não tem valor. É preciso estar assinada e carimbada e quem tem que enviar é um oficial de justiça. Vamos dar prosseguimento com a demolição".

O superintendente do órgão, Silvio Pinheiro, declarou que a emissão da liminar não havia chegado ao conhecimento da autarquia e teria que prosseguir a demolição: "Nós não temos conhecimento dessa liminar. A prefeitura não foi intimada pelo oficial de justiça. Temos que derrubar", concluiu.

Projeto na Orla - A derrubada do empreendimento localizado na Boca do Rio, orçado em R$ 45 milhões, estava prevista para ter início na tarde desta sexta-feira, 7, como parte do projeto total de requalificação da orla de Salvador. O plano é concluir o espaço público de lazer que está sendo erguido no local.

O projeto consiste numa área livre, ocupada por paisagismo e um parque completo de lazer, com ciclovia, área de cooper e outras práticas esportivas, quiosques para a venda de água de coco, setor de convivência, além de iluminação pública reforçada e sinalização visual.

A prefeitura visa valorizar o mirante para a praia e permitir mais uma área para o lazer na cidade. Também planeja construir uma ponte sobre o rio, permitindo o acesso às quadras de esporte que ficam ao lado da Casa Espetáculo.

