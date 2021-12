Após furto em prédio, PM promove curso para porteiros

Três dias depois de um homem enganar o porteiro de um prédio no Corredor da Vitória e furtar um apartamento, a Polícia Militar (PM) anuncia que vai realizar um curso para porteiros que atuam na Barra, Graça e Vitória. De acordo com a instituição, a capacitação será realizada na próxima terça, 4, no Grande Hotel da Barra, no Porto da Barra.

Sessenta profissionais já se inscreveram, mas ainda há vagas disponíveis. Interessados devem ligar para o comando da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar, através do telefone (71) 3116-6000.

Essa não é a primeira vez que a instituição promove o curso. Porteiros do Imbuí, Pituba, Rio Vermelho e Ondina também já foram capacitados pela PM.

