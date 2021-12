Após fortes chuvas, coqueiro cai e cratera é aberta em Ondina

Um coqueiro caiu e uma cratera abriu na manhã desta quinta-feira, 6, na avenida Adhemar de Barros, no bairro de Ondina. Na área, que foi isolada, há uma tubulação que foi rompida com o incidente. A Embasa informou que a abertura do buraco não tem relação com as redes operadas pela empresa.

A Prefeitura, através da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), informou por meio de nota que o burado não possui relação com a obra de requalificação que está sendo realizada na orla de Ondina. A autarquia está providenciando a solução do problema.

A cratera foi provocada pela fuga de material decorrente do rompimento da rede de drenagem e de esgoto. No local está uma equipe da Secretaria de Manutenção (Seman), que fará a retirada do coqueiro.

A previsão da conclusão do reparo, que envolve a recomposição da rede de drenagem, novo aterro e plantação do gramado é de uma semana e pode variar de acordo com as condições climáticas.

Pontos de alagamento

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), existem pontos de alagamento na avenida Nilo Peçanha, avenida Régis Pacheco, na Baixa do Fiscal, avenida Paralela (sentido Centro) próximo Wet'n Wild e na Travessa São Domingos, Uruguai.

Também foi registrado uma queda de energia no bairro de Amaralina, os semáforos estão apagados, o que dificulta o trânsito.

Semáforo danificado após fortes chuvas

