Após fluxo intenso, estradas baianas amanhecem tranquilas

Neste fim de semana, por conta do feriado dedicado às comemorações juninas, muitas pessoas aproveitaram para antecipar suas viagens para o interior do estado e fugir dos grandes congestionamentos nas estradas baianas.

Na manhã deste sábado, 23, véspera de São João, as rodoviais estaduais amanheceram tranquilas, com poucos carros e sem pontos de congestionamento. As polícias rodoviárias Federal e Estadual intensificaram o policiamento nas vias durante todo o feriado.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o terminal Rodoviário da capital também segue fluindo tranquilamente. A tendência é que o trânsito continue assim até o fim do feriado.

