Após feriado, movimento de retorno a Salvador é intenso no ferry

Quem volta para a casa, pelo sistema ferryboat, enfrenta fila na manhã desta segunda-feira, 2. A Internacional Travessia, empresa que administra o serviço, informou que o tempo de espera é de até duas horas e meia para veículos e de até duas horas para pedestres.

As embarcações, que saem do Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, para São Joaquim (Salvador), fazem a travessia desde as primeiras horas de hoje. A empresa informou ainda que as viagens vão continuar durante a madrugada de terça, 3, e que a previsão é que o movimento seja intenso.

O ferry opera com seis embarcações com saídas a cada hora e com horários extras para atender o fluxo de passageiros.

