Após feriadão, movimento de retorno à capital é intenso nesta segunda

O movimento de retorno à capital baiana no feriado desta segunda-feira, 12, Dia de Nossa Senhora Aparecida, segue intenso tanto no sistema Ferry-Boat quanto nas estradas.

De acordo com informações da Internacional Travessias Salvador (ITS), administradora do sistema Ferry-Boat, o fluxo de veículos e pedestres é intenso no terminal Bom Despacho (Ilha de Itaparica); já no terminal São Joaquim (Salvador), a demanda é bem menor.

Ainda segundo a administradora, a operação conta com as embarcações: Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Pinheiro e Ivete Sangalo. O ferry Anna Nery, que fez parte da frota nesse período, segue em manutenção.

O tempo médio de espera está acima de 3h, em Bom Despacho.

Rodoviária de Salvador também registrou movimento intenso | Foto: Raphael Müller | Ag. A TARDE

Na BR-324, o tráfego também é intenso em ambos os sentidos. Segundo a Via Bahia, há alguns pontos de lentidão, porém sem intercorrências.

Na rodovia BA-099, o trânsito está fluindo bem. Conforme a Concessionária Litoral Norte, não houve registros de acidentes e a estimativa de tráfego, até esta terça-feira, 13, é de cerca de 150 mil veículos.

adblock ativo