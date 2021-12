Após feriadão, movimento de retorno à capital é intenso nesta segunda

O movimento de retorno à capital baiana após feriado tem sido intenso durante esta segunda-feira, 18. Segundo informações da Internacional Travessias Salvador, o fluxo de veículos é alto para acesso ao sistema ferry-boat no terminal de Bom Despacho. Estão em operação os ferries: Ivete Sangalo, Rio Paraguaçu, Dorival Caymmi, Anna Nery, Maria Bethânia e Zumbi dos Palmares, com saídas a cada 30 minutos.

O fluxo de passageiros também é grande no terminal rodovário de Salvador. Apesar dos horários extras disponibilizados, muitas pessoas tiveram dificuldade em encontrar vagas disponíveis nos ônibus, aumentando o tempo de espera em pontos ao longo da BR 324. No início da manhã, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) chegou a registrar trânsito lento nas imediações da rodoviária.

Travessia Salvador - Mar Grande

No Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, o sistema chegou a fazer saídas de 10 em 10 minutos para atender a demanda de passageiros, entre 5h e 8h. Após esse horário, os intervalos de saída têm sido de 15 em 15 minutos, operando com oito embarcações. Ainda assim, segundo informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), há uma pequena fila de embarque no Terminal de Vera Cruz, com tempo de espera de 20 minutos.

Já para os usuários da linha Salvador-Morro de São Paulo, são poucas as vagas para quem está retornando para Salvador. O tempo da viagem é de 2h20. Segundo a Astramab, as escunas que fazem o tour pelas ilhas da Baía de Todos os Santos operam normalmente nesta segunda.

adblock ativo