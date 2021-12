Após fechamento de UPA, governo anuncia policlínica em Escada

O Governo do Estado anunciou na manhã desta quarta-feira, 28, que em 2017 serão iniciadas as obras de 11 unidades de saúde em Salvador, sendo duas policlínicas de grande porte. Uma será instalada em Escada e outra no bairro de Tancredo Neves.

Na manhã desta quarta, cerca de 20 pessoas realizaram uma manifestação na avenida Suburbana, contra o fechamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Escada.

A localização da policlínica ainda é não exata e deve ser divulgada a partir de janeiro de 2017.

Em nota, o secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, afirma que “a previsão é que ainda em janeiro seja dada a ordem de licitação para a construção da policlínica na região do bairro de Escada. Essa unidade contará com um investimento de R$ 17 milhões entre construção e equipamentos”.

As policlínicas vão atender múltiplas especialidades médicas, como neurologia, ortopedia e angiologia. Elas contarão também com 16 consultórios, além de oferecer exames de audiometria, ultrassonografia, eletromiografia, endoscopia, ecocardiograma, ergometria, holter e mapa. Haverá ainda sala acompanhamento de pé diabético e fisioterapia.

Serão construídas também seis unidades básicas de saúde, distribuídas em Pirajá, Pau Miúdo, San Martin, Brotas, Itapuã e Imbuí e dois centros de atenção psicossocial, que ficarão localizados nos bairros da Boca do Rio e Pau da Lima. Será construído ainda uma academia da saúde, na região da Palestina.

