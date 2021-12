Após embargo à galeota, procissão de Bom Jesus dos Navegantes sofre mudanças

Após o embargo da Capitania dos Portos à galeota Gratidão do Povo – que desde 1892 transporta a imagem do Senhor Bom Jesus dos Navegantes – a procissão marítima sofrerá mudanças, segundo a Arquidiocese de Salvador.

Nesta segunda-feira, 31, a imagem do Senhor Bom Jesus dos Navegantes será conduzida em procissão terrestre, que terá início às 15h, saindo da Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem até a Ponta do Humaitá. Ao chegar à Ponta do Humaitá, a imagem será embarcada, por volta das 16h, no Catamarã Senhor do Bonfim e seguirá e procissão marítima até o píer da Capitania dos Portos. De lá, será conduzida em procissão terrestre até a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia.

Na terça, 1º, Dom Murilo presidirá a missa às 8h, na Basílica da Conceição da Praia. Já os devotos que estiverem na Igreja da Boa Viagem participarão da Missa às 9h. Por volta das 10h terá início a procissão terrestre, que sairá da Conceição da Praia até o píer da Capitania dos Portos, onde a imagem será embarcada no mesmo catamarã e seguirá até o Porto da Barra, cais do Porto e Ponta do Humaitá. Após ser desembarcada na Ponta do Humaitá, a imagem seguirá em procissão terrestre de volta à Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem.

A imagem do Bom Jesus deve chegar à praia da Boa Viagem por volta das 12h30. Neste momento acontecerá o encontro entre as imagens do Bom Jesus e de Nossa Senhora da Boa Viagem, que serão levadas para a Igreja da Boa Viagem para veneração. Às 15h as imagens serão recolhidas e o templo será fechado.

