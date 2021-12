Após discussão com PM, Igor Kannário será indiciado por desacato

O cantor e vereador Igor Kannário será indiciado por desacato a um funcionário público, por conta de uma confusão envolvendo uma policial militar na Micareta de Ferira de Santana (a 109 km de Salvador), que aconteceu em maio deste ano. Segundo a Polícia Civil, ele prestou depoimento na manhã desta terça-feira, 27, e alegou ter agido no calor da emoção.

Confusão

O caso aconteceu no dia 21 de maio deste ano, durante a passagem do trio do artista na Micareta de Feira de Santana. No evento, o cantor acusou uma militar de ter agredido os foliões, exigindo respeito por parte dela.

"Ô Pfem. Você é só uma Pfem, eu sou mais autoridade do que você. Eu sou vereador. Me respeite e procure o seu lugar!", disse o cantor.

Instantes depois da confusão, Kannário prosseguiu como o show, mas logo interrompeu o repertório novamente e iniciou uma nova discussão. "Parou, parou! Ela tá mandando eu tomar no meu.. Uma policial mandando eu tomar no meu c*? Ela tem que se respeitar", disse.

Em contato com o gabinete do vereador, a coordenadora Iara Caldeira, disse que não poderia se posicionar, pois ainda, não esteve com parlamentar para saber mais esclarecimentos sobre o caso.

Relembre o fato:

