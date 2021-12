Após dia de visitas, veleiro se despede de Salvador

A visitação ao navio-veleiro Cisne Branco, da Marinha do Brasil, atraiu nesta terça-feira, 15, um grande número de visitantes, numa fila que chegou ao armazém 10 da Companhia de Docas da Bahia (Codeba) no porto de Salvador.

A embarcação, tripulada por 42 praças e dez oficiais, retorna nesta quarta-feira, 16, ao mar, depois de ficar atracada durante três dias na capital baiana

Construído na Holanda, o Cisne Branco é um veleiro do tipo tall ship (navio alto), com mastros que chegam aos 40 metros de altura.

Segundo informações divulgadas pela Marinha, foi lançado ao mar em fevereiro de 2000, quando fez a sua primeira viagem percorrendo a “Rota do Descobrimento”, de Portugal ao Brasil, em comemoração aos 500 anos do descobrimento.

Jogos Olímpicos

O capitão-tenente Daniel Reis explicou que a viagem da embarcação foi organizada em comemoração aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, passando por várias capitais das regiões norte e nordeste.

Disse ainda que o objetivo da viagem tem três vertentes: contato com a população das cidades visitadas; treinamento de praças e oficiais e representação da Marinha em todo o país.

O próximo destino do Cisne Branco é o porto do Rio de Janeiro, onde a viagem foi iniciada no último mês de setembro.

