Após desembarcar em Salvador, filipino é diagnosticado com malária

Um tripulante filipino, 45 anos, que desembarcou de um navio de bandeira holandesa, no último domingo, 2, no Porto de Salvador, com sintomas de febre alta e cefaleia, encontra-se internado na unidade Semi-Intensiva do Hospital Aliança, na capital baiana.

Conforme informações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o homem, que teve seu nome preservado, foi diagnosticado com malária e já recebe o tratamento para a doença.

O navio está atracado, esperando abastecimento de combustível para dar continuidade à viagem.

Segundo a Anvisa, o órgão realizou nesta quarta-feira, 5, uma inspeção no navio, onde foi feito desinsetização, avalização de saúde dos outros tripulantes, aplicação do Teste de Gota Espessa e outros que fossem necessários.

A Secretaria Estadual de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), confirmou o caso de malária no tripulante e informou que o material foi recolhido e examinado pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).

De acordo com a Sesab, o tripulante embarcou doente no navio que veio da África. O órgão ressalta que na Bahia, não existe nenhum caso de malária registrado.

adblock ativo