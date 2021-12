Após desabamentos, equipes retornam a Fazenda Grande para continuar serviços

Após o desabamento ocorrido na noite de quinta-feira, 3, na região de Fazenda Grande do Retiro, equipes da Embasa, Defesa Civil (Codesal) e Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) estiveram no local para realizar vistorias e concluir alguns procedimentos de emergência em decorrência do acidente.

Por conta do desmoronamento, a distribuição de água foi afetada devido a um deslocamento na rede de abastecimento e precisou ser desligada com o intuito de evitar maiores danos. Assim, as equipes retornaram ao local para reativar o fornecimento, mas somente do lado esquerdo da ladeira Candinho Fernandes. O lado direito foi onde ocorreu o acidente.

Já a Codesal, esteve no local para demolir o restante das casas que ficaram comprometidas no ocorrido. Segundo eles, todas as medidas adotadas servem para evitar consequências ainda mais graves. Ao todo, serão demolidos dois imóveis que, juntos, contabilizam um total de seis residências.

"Iremos continuar o trabalho. Serão demolidas em torno de 20 casas, somente nessa região. Mas, a medida em que formos demolindo, vamos fazendo as devidas avaliações. Nosso trabalho de imediato é tirar esses imóveis que ficaram condenados, para que se evite outros danos ainda maiores", informou o engenheiro da Codesal, Antônio Figueiredo.

