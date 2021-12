Após denúncias seis conselhos tutelares são reformados

Seis conselhos tutelares de Salvador foram requalificados e passam a atender a população em melhor estrutura. Em março, o Grupo A TARDE fez a denúncia da precariedade das sedes do órgão. De acordo com a prefeitura, das 18 sedes, essas seis foram completamente recuperadas (Barroquinha, Cajazeiras, Federação, Narandiba, Periperi e Roma); sete passam por reforma; e outras cinco serão implantadas na Barra, Ipitanga, Pituba, Valéria e Ilha de Maré, para que deixem de ser integradas a outras unidades.

Os conselhos tutelares são órgãos permanentes, autônomos e não jurisdicionais, encarregados pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

Ainda segundo a prefeitura, as intervenções envolvem reparos na parte elétrica e no sistema hidráulico, além de pintura, reboco, troca de portas e janelas. Para a execução do trabalho, estão sendo investidos R$ 680 mil, sendo R$ 330 mil em móveis e R$ 350 mil em obras de infraestrutura. As unidades terão novo mobiliário, aparelhos de informática e de telefonia.

