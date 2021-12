Após confusão, reordenamento da Estação Pirajá é discutido

Representantes da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) e das empresas de ônibus participam de uma reunião na tarde desta quarta-feira, 22, para definir as diretrizes do plano de reordenamento da Estação Pirajá, que atende uma média de 125 mil usuários por dia.

As ações serão necessárias enquanto durarem as obras realizadas desde março pela concessionária CCR Metrô Bahia.

Segundo informações da Semob, os principais tópicos a serem implementados são o reforço na fiscalização das linhas de ônibus e a inclusão de profissionais para orientar motoristas e usuários do sistema.

De acordo com a CCR, a Plataforma C segue interditada desde o dia 9 de março por causa das obras de ampliação e reforma do terminal. Por isto, as linhas estão parando nas plataformas A e B.

Nesta manhã, houve um desentendimento entre um motorista e um passageiro dentro do terminal, o que afetou a circulação de ônibus em parte de Salvador.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, Hélio Ferreira, um motorista foi ameaçado por um passageiro depois que solicitou que ele levantasse da cadeira reservada para os idosos.

Já o diretor de comunicação do sindicato, Daniel Motta, afirmou que situações como esta são causadas também pela falta de ordenamento por causa da reforma na estação.

A obra vai permitir a integração entre a Estação Pirajá e o sistema do metrô de Salvador, com o objetivo de comportar um maior número de passageiros e facilitar a utilização destes meios de transporte, melhorando a mobilidade.

