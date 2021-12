Após confusão, Mutirão Acordo Legal encerra antes do horário

Fila e confusão marcaram mais um dia do Mutirão Acordo Legal que acontece na Arena Fonte Nova, neste sábado, 6. Pessoas que foram quitar suas dívidas com o Governo do Estado e com Prefeitura não conseguiram entrar na área reservada para o mutirão por não terem senha. O mutirão encerrou o atendimento às 10h, antes do horário previsto.

De acordo com o engenheiro Eduardo Soares, que veio de Recife para resolver seu débito, ele foi informado que não há mais fichas para atendimento. "Em memento nenhum fomos informados que haveria distribuição de senhas, vim para Salvador só para resolver isso, e não vou conseguir", disse.

"Vim porque a intimação que recebi informava que poderia ter meus bens penhorados", completou Soares.

Assim como Eduardo, José Lessa também não conseguiu atendimento. Ele chegou às 6h da manhã. "Quando cheguei a informação era que às 5h da manhã foram distribuídas mil senhas e quando cheguei já não tinha mais nenhuma", informou.

Ainda há informações que houve venda de senhas.

A assessoria do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), informou que foi divulgado na sexta-feira, 6, que haveria limite na distribuição de senhas. Apesar de ter divulgado que o atendimento seria até às 12h a atividade foi encerrada às 10h e teve início às 7h.

Para este domingo, 8, última dia do mutirão na Arena Fonte Nova, está mantido o horário das 8 às 13 horas.

A renegociação de débitos tributários com o Estado continua até 18 dezembro de 2015, e com a Prefeitura Municipal de Salvador, até o dia 15 de dezembro, com os próprios órgãos credores, ambos nas mesmas condições.

