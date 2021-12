Após confirmar paralisação no domingo, rodoviários ameaçam fazer greve

Os rodoviários vão paralisar as atividades no domingo, 20, a partir de 0h, em Salvador. A informação, antecipada pelos diretores do sindicato ao Portal A TARDE, foi confirmada na tarde desta quinta-feira, 17, em assembleia da categoria realizada no Ginásio dos Bancários, no centro.

Segundo o presidente do sindicato, Hélio Ferreira, se a categoria não chegar a um acordo durante a mediação da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), marcada para a segunda, 21, os trabalhadores entrarão em greve por tempo indeterminado a partir de 0h de terça, 22.

Nesta quarta, 16, uma mesa de negociação entre os rodoviários e o patronato foi suspensa por não haver acordo entre as partes. A rodada aconteceu na sede do órgão, na avenida Tancredo Neves.

Após a assembleia, os trabalhadores realizaram uma caminhada pelas ruas do centro da cidade com destino à Estação da Lapa, e permaneceram na rotatória dos Barris. Por causa do ato, o trânsito ficou travado na região.

“Quem tem que colocar os 30% (da frota na rua) é o patrão, até porque nós não temos ônibus. Porém, duvido que consigam mobilizar 30% da categoria em uma situação dessas, a gente está há 60 dias tentando negociar e eles estão desdenhando do trabalhador", ressalta o vice-presidente do sindicato, Fábio Primo.

O sindicato da categoria pede 6% de reajuste na remuneração e aumento de 10% no tíquete. O patronato, no entanto, afirma que não tem condições de arcar com os custos.

Após assembleia, categoria realizou caminhada no centro da cidade (Foto: Gabriel Andrade | Ag. A TARDE)

adblock ativo