Após chuvas, cratera é aberta em forte localizado na Gamboa

Uma cratera foi aberta nesta quarta-feira, 10, no bairro da Gamboa, após as fortes chuvas que atingiram Salvador nos últimos dias. O buraco está em uma parte do Forte São Paulo, que se encontra abandonado.

Os moradores alertam que há riscos de acidentes no local e de que o tamanho da cratera aumente.

Por ser uma construção histórica, tanto o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) quanto a a Defesa Civil de Salvador trabalham no local.

Moradores temem novos problemas

A comunidade da Gamboa foi uma dos mais prejudicadas, por conta da forte chuva que atingiu Salvador, nestes últimos dias. Além da cratera aberta no Forte de São Paulo, uma residência desabou na madrugada da última segunda-feira, 8.

Na ocasião, a Defesa Civil de Salvador informou que como não havia registro de ocorrência no local, não tinha notificado a casa como área de risco.

A proprietária, Gleide dos Santos dos Passos, perdeu todos os móveis na ocasião. Moradores ainda temem a situação de risco no local.

