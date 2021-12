Após batida, motorista abandona carro na avenida Octávio Mangabeira

Um motorista não identificado abandonou um carro após uma batida neste domingo, 8, na Avenida Octávio Mangabeira, em Salvador. Conforme a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o trânsito ficou lento na região de Patamares, sentido Itapuã.

Segundo informações da Transalvador, o acidente envolvendo dois veículos aconteceu por volta das 13h30. Equipes do órgão de trânsito e da Polícia Militar foram enviados ao local. Não houve feridos.

O órgão de trânsito também informou que um guincho foi acionado para fazer a retirada de um dos carros, que ficou no meio da pista com os vidros da parte do fundo quebrados.

