Após AVC, jornalista Ana Portela apresenta quadro estável

A jornalista Ana Portela, 37 anos, apresenta quadro estável após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) nesta quarta-feira, 4. De acordo com informações do Hospital do Subúrbio, onde está internada, a paciente está consciente e vem recebendo acompanhamento neurológico. O hospital não divulgou por quais procedimentos médicos ela foi submetida e nem quando ela terá alta médica.

A jornalista recebeu diversas mensagens de apoio em sua conta na rede social no Facebook: "Força negona! Deus é contigo", comentou uma amiga, nas redes sociais. "Orando por você, Ana Portela", afirmou outra. "Que Deus te proteja Ana Portela. Com fé em nossa senhora vc ficará bem!", escreveu uma terceira.

Dentre as mensagens enviadas para Ana, colegas de profissão também demonstraram apoio e carinho para a jornalista. A apresentadora Daniela Prata, também entrou na corrente e pediu oração: "Gostaria de pedir orações para a colega, amiga, ser humano maravilhoso, pessoa de amor, Ana Portela. Vamos orar por ela, por favor. Motivo de saúde.Obrigada!!! As orações emanam boas energias que ajudam na melhora. Evoquemos boas energias para ela, de saúde, força e paz. Obrigada", comentou a apresentadora.

Ana Portela já atuou em diversas funções, dentre elas foi repórter do programa Bom D+, de Scheila Carvalho, na TV Itapoan (Record Bahia).





