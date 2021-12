Após ataques, Salvador e RMS receberão reforço de 600 policiais

Um efetivo de mais 600 policiais militares passará a reforçar a segurança nas ruas da capital baiana e de cidades da região metropolitana (RMS) a partir desta sexta-feira, 11. Isso ocorre após um ônibus ser incendiado no Stiep, próximo do Centro de Convenções de Salvador, e um suposto toque de recolher na avenida Jorge Amado, que dá acesso aos bairros do Imbuí e Boca do Rio, assustar moradores destas localidades.

A informação foi divulgada, na tarde desta sexta, pelo titular da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Maurício Teles Barbosa, durante reunião com a imprensa. O encontro foi realizado no Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Na ocasião, Barbosa informou que a polícia está executando ações para tentar identificar suspeitos dentro e fora dos presídios que seriam responsáveis pelos ataques. O comandante geral da Polícia Militar, coronel Anselmo Brandão, e representantes da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) também participaram da reunião.

