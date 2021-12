Após ataques, ônibus param de circular na Via Regional

Após seguidos ataques a ônibus ocorridos na noite da última quarta-feira, 28, e na manhã desta quinta, 29, os rodoviários de Salvador decidiram suspender a circulação dos coletivos pela Via Regional.

Com isso, os ônibus que saem da região de Cajazeiras pegam o bairro de Castelo Branco, Brasilgás e Av. Gal Costa, para sair na Av. São Rafael, sem precisar acessar a Via Regional.

O Sindicato dos Rodoviários informou que os veículos só voltarão a circular pela via, após verificarem que o local oferece segurança suficiente para o execução do trabalho da categoria.

Na noite de quarta-feira, 28, cerca de 15 homens de uma facção que atua na região do Coroado tomaram dois ônibus da empresa Integra e fecharam uma via do bairro. Eles ameaçaram tocar fogo em pneus e nos coletivos ainda com os passageiros dentro deles.

Já na manhã desta quinta-feira, a chave de um ônibus do transporte coletivo foi roubada na mesma região. A Polícia Militar informou que policiais foram acionados ao local por volta das 10h30, e que "a ação criminosa foi frustrada no momento em que as guarnições se aproximaram". Não há informações sobre a presença de passageiros no veículo durante a ação. Segundo a PM, o policiamento segue reforçado na região.

O Sindicato da categoria definiu o incidente de quarta como de "extrema grandeza". Ainda assim mantiveram normalmente a circulação das linhas no local. Já no corrido desta manhã, ocorreu o que o sindicato afirmou ter sido "uma possível falha de segurança", levando os rodoviários a decidir pela não circulação dos coletivos na região.

adblock ativo