Após ataques a ônibus, sindicalista cobra operação de guerra contra a criminalidade

O ataque contra dois ônibus do sistema regular de transporte de Salvador, ocorrido na noite desta terça-feira, 3, no bairro de Ondina, nas imediações do Calabar, voltou a aterrorizar a população soteropolitana. Cerca de vinte homens bloquearam a via e efetuaram disparos de arma de fogo, além incendiar e apedrejar os coletivos.

Por precaução, apesar do policiamento reforçado na região, os rodoviários estão evitando - por enquanto - a Avenida Professor Sabino Silva, onde ocorreu o ato criminoso, e trafegando pela Avenida Oceânica.

Mesmo reconhecendo o trabalho da Polícia Militar, o Sindicato dos Rodoviários cobra ação ostensiva contra os criminosos. "O modus operandi da criminalidade é muito dinâmico. Eles agem aqui e depois promovem ataque em outro lugar, por isso é preciso uma operação de guerra", disse Daniel Mota, diretor de Comunicação do sindicato, ao Portal A TARDE.

O ataque seria uma suposta retaliação pela morte de um homem na tarde desta segunda-feira, 2, na localidade conhecida como largo do Camarão. A identidade do suspeito não foi revelada. Um suspeito de participar da ação foi detido nesta manhã.

Área nobre

Esse foi o primeiro caso de ônibus incendiado de forma criminosa na capital baiana em 2020. Segundo Daniel Mota, uma ocorrência foi registrada no ano passado. Números que apresentam redução se comparados a anos anteriores.

Para o dirigente, o maior diferencial do caso ocorrido ontem é a área onde aconteceu o fato. "Estamos no metro² mais caro de Salvador, onde há uma semana tinha gente do mundo inteiro", frisou. Apesar do susto, segundo Mota, ninguém ficou ferido durante a ação criminosa.

adblock ativo