Após ataque a coletivo, motoristas evitam Vale das Pedrinhas

Motoristas de ônibus evitaram transitar, na manhã desta sábado, 14 no Vale das Pedrinhas, região do Rio Vermelho, depois que um coletivo foi incendiado no local em um protesto na sexta-feira, 13.

O motivo da manifestação violenta foi o desaparecimento e morte de uma jovem da localidade.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), moradores do local informaram que um grupo de homens chegou, com os rostos cobertos, e parou o ônibus, jogando pedras contra o veículo. Logo depois que as pessoas desceram, atearam fogo.

O protesto aconteceu depois que o corpo de Diana Lemos dos Santos, 24 anos, foi achado, com sinais de tortura, na rodovia CIA-Aeroporto (Grande Salvador), na tarde de sexta. Ela supostamente, segundo os moradores, teria sido sequestrada, dentro da própria casa, por homens fardados e encapuzados na madrugada de quinta-feira.

Ainda segundo a Stelecom, o ônibus foi atacado por volta das 18h45. O Corpo de Bombeiros chegou por volta das 19h20 e controlou as chamas.

A reportagem tentou contato com o Sindicato dos Rodoviários, mas os dirigentes da entidade não foram localizados por meios dos seus telefones.

Avenida

Na tarde de quinta, 12, os moradores protestaram na avenida Lucaia pelo desaparecimento de Diana. Ela estava grávida e era mãe de uma criança.

A jovem seria companheira de um traficante da região, conhecido como Galo, que estaria sendo procurado pela polícia.

O caso agora passará a ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

adblock ativo