Após assembleia, servidores públicos realizam passeata

Os servidores públicos estaduais realizam uma passeata na tarde desta sexta-feira, 28, no centro de Salvador. A concentração acontece no Campo Grande, de onde eles partem com destino à Praça da Piedade.

A manifestação acontece após uma assembleia realizada no ginásio de esportes do Sindicato dos Bancários, com a participação de mais de 300 trabalhadores.

Eles protestam contra a proposta de reajuste de 5,91%, em duas ou três parcelas, oferecida pelo governo do estado. Além disto, exigem o pagamento da Unidade Real de Valor (URV) e do tíquete-refeição.

Segundo o presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia (AFPEB), Armando de Oliveira, o governo deve marcar uma nova reunião com a categoria, pois ela estava marcado para o horário em que foi realizada a assembleia.

"Na última reunião, eles insistiram na proposta, e claro que nós não aceitamos. Agora eles vão tentar cansar o movimento, mas nós seguimos em frente", afirma.

Uma nova manifestação está marcada para a próxima quarta-feira, 2, quando os servidores farão uma passeata até a Assembleia Legislativa, no Centro Administrativo da Bahia, com o objetivo de pressionar o andamento das negociações.

