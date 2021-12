Após assalto e perseguição, suspeito tem perna amputada

Um acidente entre um carro e uma moto deixou três feridos na manhã deste sábado, 16. O caso aconteceu na Av. Fernandes da Cunha, na região dos Mares, em Salvador. Um dos envolvidos teve a perna amputada na colisão. As informações são da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

De acordo com a Polícia Militar, o incidente aconteceu após o dono de um estabelecimento da região, que estava com um malote de dinheiro, ser abordado por dois suspeitos armados em uma moto.

Conforme a PM, os suspeitos levaram o dinheiro e a vítima reagiu perseguindo a dupla com um carro. Durante a perseguição, o comerciante atingiu os suspeitos, que terminaram ficando feridos.

Os suspeitos receberam os primeiros socorros no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O condutor do veículo teve somente lesões leves. Segundo o órgão de trânsito, os veículos serão retirados do local após perícia técnica.

A Transalvador informou que após o acidente, o trânsito no local ficou intenso no sentido Bonfim.

adblock ativo