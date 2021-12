Após acordo, vigilantes da Ufba decidem encerrar greve

Os vigilantes terceirizados que prestam serviço para a Universidade Federal da Bahia (Ufba) decidiram na tarde desta quinta-feira, 29, encerrar a greve. As informações foram confirmadas pelo Sindicato dos Vigilantes da Bahia (Sindvigilantes). Com isso, as aulas da instituição à noite, que estavam suspensas há dois dias, foram retomadas.

Em contato com o Portal A TARDE, o secretário do Sindvigilantes, Antônio Cláudio, informou que durante a manhã houve uma assembleia na reitoria da universidade, no Canela, onde foi decidido pela manutenção da paralisação. No entanto, ao serem informados de uma reunião entre a empresa MAP, entidade responsável pela prestação de serviços dos vigilantes. e a instituição, marcada para ocorrer às 11h, a categoria resolveu esperar para decidir os rumos do movimento.

"Depois da reunião, o representante da MAP informou que se comprometia em pedir o cancelamento do documento que tinha por objetivo a suspensão do contrato da empresa com a Ufba", disse Cláudio.

Após o acordo, também foi informado ao sindicato o pagamento de parte do valor pendente. Segundo o secretário, entre os valores liberados na quarta, 28, e parte do que foi disponibilizado nesta quinta, somam-se R$ 2 milhões. Ainda assim, a instituição possui uma dívida de R$ 15 milhões com a empresa terceirizada.

"Amanhã ainda estaremos conversando com representantes da MAP. A Ufba colocará tudo no papel e será feito o requerimento por escrito. Da nossa parte, estaremos dialogando com a categoria, trazendo todas as informações. Já estaremos mobilizados nos postos de serviço por saber da importância da Ufba para a comunidade soteropolitana", informou o secretário.

Por meio de nota, a Ufba confirmou a resolução do acordo e garantiu que os profissionais de segurança voltram às atividades nesta quinta, restabelecendo as condições normais para realização de aulas.

