Após abrir por algumas horas, pista principal do aeroporto é fechada novamente

Após os transtornos ocorridos devido a inoperação da pista principal do Aeroporto Internacional de Salvador, a Vinci Airports - empresa que administra as operações do aeroporto da capital baiana - informou na tarde desta sexta-feira, 21, que a pista 10/28 foi reaberta para que houvesse a regularização dos voos que estavam atrasados, contudo, precisou ser interditada outra vez.

"A pista ficou aberta das 06h as 08h30. Depois, foi reaberta das 13h30 às 15h15. Após esse horário, foi fechada novamente. Essas janelas de abertura permitiram que fosse dada vazão aos voos que estavam atrasados, incluindo os internacionais", informou a empresa.

Além disso, a Vinci também comunicou o motivo do fechamento da pista principal, que ocorreu pela manhã, e a previsão de normalização da mesma. "Entre 00h e 06h a pista já estava ficando fechada para as obras de requalificação previstas no contrato de concessão. Por conta disso, só reabre amanhã às 06h", garantiu.

Sobre os voos que ocorreriam pela noite, a assessoria ainda informou que nenhum deles foram afetados devido ao fechamento.

Entenda o ocorrido

Na tarde da quinta-feira, 20, uma pane elétrica no sistema de iluminação da pista principal do aeroporto resultou com a necessidade de fechamento da via, tornando-a inoperante. Com o corrido, as demais aeronaves teriam que realizar seus pousos na pista de auxílio (17/35), capaz de receber aeronaves com envergadura de até 36m e código de referência até 4C.

Além do problema de pane elétrica, o engenheiro Elison Santos Barbosa, 35 anos, contratado de uma empresa terceirizada, morreu após um choque elétrico ocorrido durante uma manobra operacional.

