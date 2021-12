Após 8h de negociação, Bope evita suicídio de marido de policial

O marido de uma policial militar teve um surto e tentou se matar com a arma da própria mulher, mas foi impedido por policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) após 8 horas de negociação. O caso teve início na tarde desta segunda-feira, 30, no bairro de Cajazeiras X, em Salvador.

A vítima, que não teve a identidade divulgada, trancou-se em dos quartos da residência do casal por volta de 14h, já com a arma em punho. Ele estava só quando teve o surto. A negociação entre ele e os policiais começou meia hora depois.

"No início, ele se mostrou irredutível e convicto de que tentaria o suicídio. Com bastante calma e conversa, tivemos êxito e, perto de 23h, retiramos ele da residência com vida e desarmado", explicou o capitão Ícaro Santiago da Silva Cruz, comandante da Companhia.

Ainda segundo a polícia, ninguém ficou ferido na ação. De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Militar, após desistir de cometer o ato, ele foi encaminhado para uma unidade de médica.

