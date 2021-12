Após 2 anos parado, Plano Inclinado Gonçalves será reformado

O prefeito de Salvador, ACM Neto, assinou nesta sexta-feira, 26, a ordem de serviço para as obras de reforma do Plano Inclinado Gonçalves, no Centro Histórico, que está desativado há mais de dois anos. No total, serão investidos R$ 2,5 milhões nas obras, que começam na próxima segunda-feira, 29, e devem ser concluídas ainda esse ano, conforme o secretário de Infraestrutura Habitação e Defesa Civil, Paulo Fontana.

Serão realizadas obras de contenção de encostas, com revestimento vegetal e concreto, e estabilização do antigo prédio do 18º Batalhão da Polícia Militar (PM-BA).

Antes de ser fechado, o plano, que liga o bairro do Comércio ao Pelourinho e é um dos mais antigos da cidade, transportava cerca de 10 mil pessoas por dia. A ordem de serviço para a recuperação do equipamento foi assinada pelo prefeito com a presença de secretários e comerciantes, além do deputado federal Jutahy Júnior.

ACM Neto ressaltou a importância da reativação do equipamento. "Uma cidade que recebe tantos turistas como Salvador tem de preservar a sua história", disse o prefeito, em nota enviada à imprensa. O prefeito também afirmou que, até o final deste semestre, espera resolver outras duas pendências: o Plano Diretor e a orla, que estão judicializados.

Além do plano inclinado, outros ascensores de Salvador também serão recuperados, conforme adiantou o secretário de Urbanismo e Transporte, José Carlos Aleluia. Ele, no entanto, não especificou quais outros equipamentos serão reformados e quando as obras devem acontecer. Com a falta de funcionamento do Plano Inclinado Gonçalves, a alternativa encontrada pelas pessoas é utilizar o Elevador Lacerda, ascensor mais próximo.

Plano liga o bairro do Comércio ao Pelourinho (Foto: Gildo Lima / Ag. A TARDE)

